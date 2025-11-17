Банк России в III квартале выявил 73 компании, незаконно привлекавшие инвестиции

Законом предусматриваются штрафы. Для граждан они составляют от 5000 до 30 000 руб., для должностных лиц и ИП – от 20 000 до 50 000 руб. Юрлицам грозят штрафы от 300 000 до 500 000 руб. В качестве альтернативного наказания для ИП и юрлиц возможно приостановление деятельности до 60 дней. За привлечение инвестиций на условиях публичной оферты или из-за массовых предложений штрафы для граждан составляют от 30 000 до 50 000 руб., для должностных лиц и ИП – от 50 000 до 100 000 руб., для юрлиц – до миллиона.