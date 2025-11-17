Банк России в III квартале выявил 73 компании, незаконно привлекавшие инвестиции
Центральный банк России в III квартале 2025 г. впервые обнаружил 73 компании, которые незаконно привлекали инвестиции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы регулятора.
В незаконных инвестиционных предложениях чаще предлагается инвестировать в перспективный или «будущий» бизнес, однако проверить реальность проекта нельзя, пояснил ЦБ.
13 декабря 2024 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон, вводящий административную ответственность за незаконное привлечение инвестиций от физических лиц. Госдума приняла документ сразу во втором и третьем чтениях 10 декабря. Совет Федерации одобрил его на следующий день.
Законом предусматриваются штрафы. Для граждан они составляют от 5000 до 30 000 руб., для должностных лиц и ИП – от 20 000 до 50 000 руб. Юрлицам грозят штрафы от 300 000 до 500 000 руб. В качестве альтернативного наказания для ИП и юрлиц возможно приостановление деятельности до 60 дней. За привлечение инвестиций на условиях публичной оферты или из-за массовых предложений штрафы для граждан составляют от 30 000 до 50 000 руб., для должностных лиц и ИП – от 50 000 до 100 000 руб., для юрлиц – до миллиона.
Авторы инициативы отмечали, что за последние годы Центробанк выявил деятельность 3500 организаций и интернет-проектов с признаками финансовой пирамиды. Согласно пояснительной записке, потенциальный ущерб оценивается в 35–37 млрд руб. Пострадать могут более 100 000 человек.