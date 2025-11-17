Мосбиржа объявила дискретный аукцион по акциям «Светофора»
Акции «Светофора» подорожали на 20,98% и достигли 38,35 руб. по состоянию на 11:20 мск. На фоне роста бумаг Московская биржа объявила дискретный аукцион. Возобновление торгов запланировано на 11:54 мск.
К 11:49 мск объем торгов за текущий торговый день составил 70 млн руб.
28 августа ПАО «Светофор групп» представила финансовые результаты по итогам первого полугодия 2025 г. Выручка компании сократилась на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и достигла 290,4 млн руб. Чистая прибыль снизилась в 4,8 раза год к году до 19,66 млн руб.