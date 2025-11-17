Мосбиржа объявила дискретный аукцион по акциям «Светофора»

28 августа ПАО «Светофор групп» представила финансовые результаты по итогам первого полугодия 2025 г. Выручка компании сократилась на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и достигла 290,4 млн руб. Чистая прибыль снизилась в 4,8 раза год к году до 19,66 млн руб.