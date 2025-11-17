Газета
Займы в драгоценных металлах освободили от НДС

Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении от налога на добавленную стоимость (НДС) операций с займами и вкладами в драгоценных металлах.

Документом вносятся поправки в ст. 149 ч. 2 Налогового кодекса РФ. Согласно закону, от налога будут освобождаться займы в слитках драгоценных металлов вне зависимости от того, получил ли банк слитки во вклады или купил их сам.

Кроме того, от налогообложения будет освобождена выплата процентов в драгоценных металлах. Мера позволит «создать равные экономические условия и повысить привлекательность вкладов» в таком формате, поскольку проценты по вкладам в рублях и иностранной валюте НДС не облагаются, говорится в пояснительной записке.

В сентябре правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу Минфина России об освобождении от НДС операций с займами и вкладами в драгметаллах. 12 сентября соответствующий законопроект внесли в Госдуму. 11 ноября депутаты нижней палаты парламента приняли его. На следующий день документ одобрил Совет Федерации.

