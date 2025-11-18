Рынок акций РФ резко подскочил после заявления Зеленского о переговорах
Индекс Московской биржи увеличился на 1,34% и достиг 2544,21 пункта по состоянию на 10:26 мск. Это произошло после того, как президент Украины Владимир Зеленский анонсировал свою поездку в Турцию 19 ноября.
Зеленский написал в своем Telegram-канале, что власти Украины готовятся к возобновлению переговоров и обмену пленными с Россией.
18 ноября на старте торгов основной сессии на Мосбирже рынок акций показал снижение. К 10:01 мск индекс IMOEX2 сократился на 0,4% и достиг 2501 пункта, индекс РТС также уменьшился – на 0,4% до 971,12 пункта. Лидерами снижения среди «голубых фишек» были акции ПИК (-2,8%), ВТБ (-1,3%), «Аэрофлота» (-1%), «Сургутнефтегаза» (-0,9%), МКПАО «Яндекс» (-0,7%), ПАО «Полюс» (-0,6%), «Алросы» (-0,6%) и МКПАО «ВК» (-0,6%).
На открытии утренней торговой сессии Мосбиржи индекс IMOEX2 снизился на 0,46% и достиг 2499,17 пункта. Показатель опустился ниже 2500 пунктов впервые с 28 октября 2025 г.