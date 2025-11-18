Создатель песни Baby Shark провел IPO
Южнокорейская Pinkfong, которая создала детскую песню Baby Shark, провела первичное публичное размещение акций (IPO) на бирже Kosdaq. Об этом пишет The Wall Street Journal.
На старте торгов акции Pinkfong увеличились на 37% и составили около $36 за единицу, капитализация компании достигла порядка $504 млн.
По данным Bloomberg, IPO принесло Pinkfong 76 млрд вон ($53 млн). Бумаги были размещены по верхней границе ценового диапазона – 38 000 вон ($26) за акцию. Спрос со стороны инвесторов превысил предложение более чем в 600 раз.
Pinkfong создали бывшие сотрудники игровой и IT-сферы Ким Мин Сок и Сон Дон У в 2010 г. Партнером компании на старте была Samsung Publishing, которая принадлежит отцу Кима. До выхода на биржу она владела 16,8% акций Pinkfong. Бизнес-модель компании основана на создании коротких видео для YouTube, стриминговых платформ, телевидения и мобильных приложений. Видеоролики монетизируются за счет рекламы, лицензирования, продажи мерча и др.