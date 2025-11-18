Создатель песни Baby Shark провел IPO

Pinkfong создали бывшие сотрудники игровой и IT-сферы Ким Мин Сок и Сон Дон У в 2010 г. Партнером компании на старте была Samsung Publishing, которая принадлежит отцу Кима. До выхода на биржу она владела 16,8% акций Pinkfong. Бизнес-модель компании основана на создании коротких видео для YouTube, стриминговых платформ, телевидения и мобильных приложений. Видеоролики монетизируются за счет рекламы, лицензирования, продажи мерча и др.