Минфин проведет аукционы по размещению ОФЗ двух выпусков 19 ноября

12 ноября Минфин провел аукционы по продаже ОФЗ-ПД и облигаций федерального займа с плавающим купонным доходом на 815,026 млрд руб. Инвесторам предложили бумаги выпуска 26252RMFS с датой погашения 12 октября 2033 г., 29028 с датой погашения 22 октября 2039 г. и 29029 с датой погашения 22 октября 2041 г.