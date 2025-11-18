Газета
Минфин проведет аукционы по размещению ОФЗ двух выпусков 19 ноября

Министерство финансов России сообщило, что 19 ноября проведет аукционы по продаже облигаций федерального займа с постоянным доходом (ОФЗ-ПД) двух выпусков.

Будут предложены буммаги выпуска 26253 с датой погашения 6 октября 2038 г. и 26249 с датой погашения 16 июня 2032 г. в объеме остатков, доступных для размещения.

Заявки на аукционы можно подать через Московскую биржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу. Расчеты по сделкам будут проведены на следующий рабочий день.

12 ноября Минфин провел аукционы по продаже ОФЗ-ПД и облигаций федерального займа с плавающим купонным доходом на 815,026 млрд руб. Инвесторам предложили бумаги выпуска 26252RMFS с датой погашения 12 октября 2033 г., 29028 с датой погашения 22 октября 2039 г. и 29029 с датой погашения 22 октября 2041 г.

Спрос на аукционе достиг 1378,097 млрд руб. Цена отсечения составила 93,4% от номинала, средневзвешенная цена – 93,6% от номинала.

