Чистая прибыль «Базиса» достигла 1 млрд рублей за 9 месяцев 2025 года

В ноябре 2025 г. в кулуарах форума «Цифровые решения» Мартиросов сообщил журналистам, что компания не исключает проведения IPO до конца 2025 г., но окончательного решения пока не принято. По его словам, в рамках IPO два из трех действующих акционеров «Базиса» сократят свои доли, не выходя из компании полностью. ПАО «Ростелеком» при этом не намерено снижать свою долю в «Базисе», подчеркнул Мартиросов. В сентябре 2025 г. о планах компании провести IPO в 2025 г. сообщало издание РБК со ссылкой на источники. Объем привлеченных средств в рамках планируемого размещения оценивался до 5 млрд руб.