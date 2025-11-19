Чистая прибыль «Базиса» достигла 1 млрд рублей за 9 месяцев 2025 года
Выручка ПАО «Группа компаний "Базис"» за 9 месяцев 2025 г. выросла на 57% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и достигла 3,5 млрд руб. Чистая прибыль компании достигла 1,0 млрд руб., что на 35% выше, чем за аналогичный период 2024 г. О финансовых показателях компании «Ведомостям» рассказал представитель «Базиса».
Компания «Базис» – один из крупнейших разработчиков систем виртуализации в России. Основное направление деятельности – разработка инфраструктурного программного обеспечения (ПО), решений для виртуализации и облачных технологий.
Рост выручки компания связывает с развитием продуктовой экосистемы и расширением клиентской базы, в том числе за счет дополнительных и кросс-продаж. За 9 месяцев 2025 г. инсталлированная база лицензий составила 139,4 млн штук в сравнении с 97,8 млн штук годом ранее, а количество клиентов за период увеличилось до 105 против 83 годом ранее, подчеркнули в компании.
Показатель OIBDA увеличился на 42% до 1,9 млрд руб., при этом рентабельность по OIBDA снизилась до 54% в 2025 г. с 59% в 2024 г. Наряду с этим показатель OIBDAC вырос на 40% до 0,9 млрд руб., а рентабельность по нему снизилась до 26% вместо 29% годом ранее. Рентабельность чистой прибыли составила 29% за 9 месяцев 2025 г. в сравнении с 34% в 2024 г.
Снижение рентабельности показателей связано с инвестициями в развитие продуктового портфеля и коммерческим масштабированием, объяснил представитель «Базиса». Масштабирование сопровождалось ростом количества сотрудников с 332 до 434 человек при сохранении доли IТ-сотрудников на уровне 86%. Наибольшая доля выручки сосредоточена в III и IV кварталах, в то время как расходы распределены равномерно в рамках отчетного периода, добавил представитель компании.
В структуре выручки «Базиса» 90% составляют лицензии и подписки, 9% – техническая поддержка, еще около 1% – прочие услуги. Выручка от продуктов серверной виртуализации и VDI выросла на 20% до 2,4 млрд руб., а выручка от решений контейнеризации, резервного копирования, защиты виртуальных сред, автоматизированной миграции, а также программно-определяемых хранилищ (SDS) и сетей (SDN) увеличилась почти в шесть раз – с 175 млн до 1,0 млрд руб. Доля продуктов в выручке выросла с 8% до 30%.
Генеральный директор компании Давид Мартиросов полагает, что «Базис» за весь 2025 г. нарастит выручку на 30–40% в годовом сопоставлении. Ключевые приоритеты компании – расширение присутствия на отечественном рынке, развитие операционной модели и международная экспансия, добавил он.
В ноябре 2025 г. в кулуарах форума «Цифровые решения» Мартиросов сообщил журналистам, что компания не исключает проведения IPO до конца 2025 г., но окончательного решения пока не принято. По его словам, в рамках IPO два из трех действующих акционеров «Базиса» сократят свои доли, не выходя из компании полностью. ПАО «Ростелеком» при этом не намерено снижать свою долю в «Базисе», подчеркнул Мартиросов. В сентябре 2025 г. о планах компании провести IPO в 2025 г. сообщало издание РБК со ссылкой на источники. Объем привлеченных средств в рамках планируемого размещения оценивался до 5 млрд руб.
ООО «Базис» образовано в 2021 г. за счет объединения активов «Ростелекома», «КНС Групп» (Yadro) и «ГС-Инвест». По данным ЕГРЮЛ, ООО «Базис» на 100% принадлежит ПАО «Группа компаний "Базис"».