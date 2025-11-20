СД «Роснефти» рекомендовал дивиденды в 11,56 рубля на акцию
Совет директоров «Роснефти» предложил выплатить промежуточные дивиденды по итогам девяти месяцев 2025 г. в размере 11,56 руб. на акцию. Сообщение опубликовано на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
На выплаты рекомендовано направить 50% консолидированной прибыли по МСФО, относящейся к акционерам компании, по итогам работы за первое полугодие 2025 г.
Лица, имеющие право на получение дивидендов, определяются на 12 января 2026 г.