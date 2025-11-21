ЦБ расширил статистику по ценным бумагам

Теперь в материале также содержатся данные о первоначальном сроке погашения облигаций и типе базового актива для облигаций с переменным купоном. Динамические ряды данных, сопровождающие его, дополнены сведениями о видах экономической деятельности эмитентов и типе долговых инструментов.