ЦБ расширил статистику по ценным бумагам

Ведомости

Банк России дополнил материал о выпущенных на внутреннем рынке ценных бумагах информацией о валютной структуре облигаций и типе долговых инструментов.

Теперь в материале также содержатся данные о первоначальном сроке погашения облигаций и типе базового актива для облигаций с переменным купоном. Динамические ряды данных, сопровождающие его, дополнены сведениями о видах экономической деятельности эмитентов и типе долговых инструментов.

По данным регулятора, по состоянию на 1 ноября 2025 г. объем облигаций в обращении составил 62,5 трлн руб. В октябре объем задолженности по облигационным займам корпоративного сектора увеличился на 0,4% до 32,1 трлн руб.

Совокупная стоимость котируемых акций составила 41,6 трлн руб., доля акций нефинансовых организаций – 69,2%. В октябре переоценка стоимости котируемых акций была отрицательная преимущественно из-за снижения котировок организаций обрабатывающих производств.

