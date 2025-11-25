Минфин проведет аукционы по размещению ОФЗ 26 ноября
Министерство финансов РФ анонсировало проведение 26 ноября аукционов по продаже облигаций федерального займа с постоянным доходом (ОФЗ-ПД) двух выпусков.
Инвесторам предложат бумаги выпуска 26252 с датой погашения 12 октября 2033 г. и выпуска 26254 с датой погашения 3 октября 2040 г. в объеме остатков, доступных для размещения. Подать заявки можно через Санкт-Петербургскую валютную биржу и Мосбиржу. Расчеты по сделкам будут осуществляться на следующий рабочий день.
19 ноября Минфин провел аукционы по продаже ОФЗ-ПД двух выпусков. Были предложены облигации выпуска 26253 с датой погашения 6 октября 2038 г. и 26249 с датой погашения 16 июня 2032 г.
Спрос на первые бумаги на аукционе достиг 48,4 млрд руб. Цена отсечения составила 85,7890% от номинала, доходность по цене отсечения – 14,93% годовых. Объем спроса на облигации выпуска 26249 достиг 178,4 млрд. руб. Цена отсечения составила 85,7890% от номинала, доходность по цене отсечения – 14,93% годовых.