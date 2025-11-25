Минфин проведет аукционы по размещению ОФЗ 26 ноября

Инвесторам предложат бумаги выпуска 26252 с датой погашения 12 октября 2033 г. и выпуска 26254 с датой погашения 3 октября 2040 г. в объеме остатков, доступных для размещения. Подать заявки можно через Санкт-Петербургскую валютную биржу и Мосбиржу. Расчеты по сделкам будут осуществляться на следующий рабочий день.