Петербургская биржа скорректировала границы колебания цены на торгах топливом
Петербургская биржа (SPIMEX) с 28 ноября повысила предельную верхнюю границу колебания цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95 до 0,1%. Ранее она составляла 0,01%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на торговую площадку.
Границы колебания цены по АИ-92 и АИ-95, летнему, межсезонному, зимнему и арктическому дизельному топливу установлены на уровне +0,1%/-10% от текущей рыночной цены по биржевому инструменту на условиях поставки «франко-вагон станция отправления», «франко-вагон станция отправления ОТП» и «франко-труба».
21 ноября глава Петербургской биржи Игорь Артемьев рассказал, что правительство и Минэнерго обсуждают, в течение какого времени на площадке будет действовать лимит роста цен на бензин на уровне 0,01%. По его словам, этот биржевой механизм сыграл большую роль и помог снизить волатильность цен.