Петербургская биржа скорректировала границы колебания цены на торгах топливом

21 ноября глава Петербургской биржи Игорь Артемьев рассказал, что правительство и Минэнерго обсуждают, в течение какого времени на площадке будет действовать лимит роста цен на бензин на уровне 0,01%. По его словам, этот биржевой механизм сыграл большую роль и помог снизить волатильность цен.