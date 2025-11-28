Газета
Выручка МГТС по РСБУ за девять месяцев выросла на 8,3%

Ведомости

Выручка Московской городской телефонной сети (МГТС) по РСБУ по результатам девяти месяцев 2025 г. увеличилась на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. до 34,92 млрд руб.

Чистая прибыль оператора за отчетный период продемонстрировала рост на 23,6% и достигла 20,99 млрд руб. Валовая прибыль составила 16,4 млрд руб. против 15,05 млрд руб. годом ранее.

МГТС является одним из крупнейших операторов связи в Европе. Оператор входит в группу МТС, основным акционером компании является МТС с 94,7% акций. Сеть МГТС охватывает более 98% домохозяйств Москвы и активно развивается в Подмосковье, сообщается на ее сайте.

