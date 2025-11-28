Выручка МГТС по РСБУ за девять месяцев выросла на 8,3%

МГТС является одним из крупнейших операторов связи в Европе. Оператор входит в группу МТС, основным акционером компании является МТС с 94,7% акций. Сеть МГТС охватывает более 98% домохозяйств Москвы и активно развивается в Подмосковье, сообщается на ее сайте.