Чистая прибыль Газпромбанка снизилась за девять месяцев на 41,5%
Чистая прибыль Газпромбанка по МСФО по итогам девяти месяцев 2025 г. сократилась на 41,5% по сравнению с годом ранее и достигла 128,4 млрд руб. За аналогичный период 2024 г. показатель составил 219,6 млрд руб.
Расходы на резервы за отчетный период увеличились в 1,9 раза до 48,7 млрд руб. Чистый процентный доход снизился на 13,5% и составил 324,8 млрд руб. Чистые комиссионные доходы продемонстрировали рост на 8,7% и достигли 60,7 млрд руб. Показатели рентабельности капитала и рентабельности активов составили 13,3% и 1% соответственно.
В III квартале 2025 г. чистая прибыль финансовой организации упала на 43% до 56,1 млрд руб. По сравнению с предыдущим кварталом показатель вырос на 5,5%. Расходы на резервы за квартал увеличились в 1,5 раза и достигли 23,1 млрд руб. Чистый процентный доход за указанный период уменьшился на 8% до 120 млрд руб. Чистые комиссионные доходы выросли на 25,6% и составили 24,3 млрд руб.
25 апреля Газпромбанк опубликовал финансовые результаты по МСФО за 2024 г. Чистая прибыль банка выросла на 6,8% год к году и составила 195,2 млрд руб. Чистый процентный доход за 12 месяцев увеличился на 13,9% и достиг 511,3 млрд руб. Стоимость риска по процентным активам составила 0,7%.
Количество активных розничных клиентов за год возросло на 23% до 5,7 млн человек. Сервисами финансовой организации и ее партнеров активно пользовались около 7 млн россиян (рост в 1,8 раз).