Чистая прибыль Газпромбанка снизилась за девять месяцев на 41,5%

В III квартале 2025 г. чистая прибыль финансовой организации упала на 43% до 56,1 млрд руб. По сравнению с предыдущим кварталом показатель вырос на 5,5%. Расходы на резервы за квартал увеличились в 1,5 раза и достигли 23,1 млрд руб. Чистый процентный доход за указанный период уменьшился на 8% до 120 млрд руб. Чистые комиссионные доходы выросли на 25,6% и составили 24,3 млрд руб.