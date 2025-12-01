Стоимость серебра обновила рекорд и достигла $57,86 за унцию

Драгметалл дорожает шестую торговую сессию подряд. Его стоимость с начала 2025 г. увеличилась более чем вдвое, в то время как золото подорожало в 1,6 раза. Аналитики отметили, что серебро поддерживает дефицит предложения и усиливающиеся ожидания, что Федеральная резервная система (ФРС) США снизит процентные ставки в стране.