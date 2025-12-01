Стоимость серебра обновила рекорд и достигла $57,86 за унцию
Стоимость серебра на спотовом рынке во время торгов обновила исторический максимум и выросла более чем на 2%, составив $57,86 за унцию. Об этом сообщило Reuters.
Драгметалл дорожает шестую торговую сессию подряд. Его стоимость с начала 2025 г. увеличилась более чем вдвое, в то время как золото подорожало в 1,6 раза. Аналитики отметили, что серебро поддерживает дефицит предложения и усиливающиеся ожидания, что Федеральная резервная система (ФРС) США снизит процентные ставки в стране.
Спотовая цена на золото 1 декабря сократилась на 0,1% и достигла $4225,91 за унцию. Декабрьские фьючерсы подорожали на 0,1% до $4260,2 за унцию.
28 ноября цена фьючерса на серебро с поставкой в марте 2026 г. на товарной бирже Comex обновила максимум и превысила $57 за тройскую унцию. По состоянию на 20:48 мск цена серебра выросла на 6,36% и достигла $57,015 за тройскую унцию.