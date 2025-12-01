Сооснователь Google передал на благотворительность акции Alphabet на $1,1 млрд

По словам представителя семейного офиса Брина, акции на сумму около $1 млрд переданы некоммерческой организации Catalyst4, которую миллиардер создал в 2021 г. для поддержки исследований в сфере заболеваний центральной нервной системы и решений для борьбы с изменением климата. Кроме того, $90 млн направлено семейному фонду Брина. Еще $45 млн выделено фонду борьбы с болезнью Паркинсона.