Сооснователь Google передал на благотворительность акции Alphabet на $1,1 млрд

Сооснователь Google, бывший президент Alphabet Сергей Брин передал на благотворительность акции Alphabet на сумму более $1,1 млрд. Всего на эти цели было направлено свыше 3,5 млн бумаг. Об этом пишет Bloomberg.

По словам представителя семейного офиса Брина, акции на сумму около $1 млрд переданы некоммерческой организации Catalyst4, которую миллиардер создал в 2021 г. для поддержки исследований в сфере заболеваний центральной нервной системы и решений для борьбы с изменением климата. Кроме того, $90 млн направлено семейному фонду Брина. Еще $45 млн выделено фонду борьбы с болезнью Паркинсона.

По данным агентства, в мае 2025 г. Брин также передал акции Alphabet на сумму $700 млн указанным благотворительным организациям.

Брин занимает четвертое место среди богатейших людей мира, следует из индекса Bloomberg Billionaires. Его состояние оценивается в $255,5 млрд. Бывшему президенту принадлежит около 6% акций Alphabet.

