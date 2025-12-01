Газета
ГТЛК закрыла книгу заявок по размещению трехлетних ESG-облигаций

Ведомости

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) 27 ноября закрыла книгу заявок на покупку локальных трехлетних ESG-облигаций серии 002P-11, номинированных в рублях.

Высокий спрос от частных и институциональных инвесторов дал возможность оптимизировать условия. В частности, сократить маркетинговый ориентир ставки купона до уровня ключевой ставки Центробанка + премия 2,9% годовых и увеличить объем размещения с 10 до 12,5 млрд руб. Купонный доход будет переменным, определяемым как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки регулятора.

АКРА провело верификацию выпуска и подтвердило его соответствие международно признанным целям, принципам и стандартам в области «зеленого» и социального финансирования. Выпуску присвоили максимальную оценку SDR1 по шкале оценки долговых обязательств в области устойчивого развития агентства.

Размещение облигаций состоится 2 декабря 2025 г. Агентом по размещению и ESG-консультантом выступит «Совкомбанк». Организаторами размещения будут «Альфа-банк», ИК «Велес капитал», Газпромбанк, «МТС-банк», «Новикомбанк», «Банк Синара» и «Совкомбанк».

27 ноября ГТЛК объявила об открытии книги заявок на приобретение трехлетних ESG-облигаций серии 002P-11. Книга была открыта до 16:00 мск. Отмечалось, что выпуск ESG-облигаций направлен на поддержу проектов, улучшающих экологию благодаря отсутствию прямых выбросов парниковых газов и повышающих комфорт и безопасность пассажиров.

