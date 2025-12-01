Мосбиржа внедрит сервис промежуточных выплат по сделкам адресного репо
Участники торгов на Московской бирже и их клиенты с 8 декабря 2025 г. получат доступ к сервису промежуточной выплаты процентов при заключении адресных сделок репо с центральным контрагентом (ЦК).
В рамках нового сервиса стороны сделки смогут сами определить периодичность выплат процентного дохода, что повысит гибкость и удобство операций на денежном рынке и позволит реинвестировать средства до момента расчетов по второй части сделки. Минимальная периодичность промежуточной выплаты составит один день.
Сейчас процентные выплаты по сделке выплачиваются при заключении второй части сделки репо. Сервис промежуточной выплаты процентов будет доступен в адресных сделках репо с ЦК с расчетами в рублях и юанях.
Операции на рынке репо дают профессиональным участникам рынка и их клиентам возможность использовать наиболее ликвидный рынок для размещения и привлечения средств под залог ценных бумаг у широкого круга контрагентов на период от дня до года.
22 сентября Мосбиржа сообщила о возобновлении вечерней торговой сессии на денежном рынке. Профессиональные участники торгов могут заключать адресные сделки репо с центральным контрагентом и сделки междилерского репо с 19:00 до 23:50 с расчетами в рублях, юанях, тенге и белорусских рублях. Для заключения сделок доступны акции, облигации и клиринговые сертификаты участия.