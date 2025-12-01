Выручка «АПРИ» по МСФО за девять месяцев увеличилась на 9%

EBITDA увеличилась на 21% год к году и достигла 6,1 млрд руб. Рентабельность по EBITDA выросла на 6 п. п. и составила 40% в связи с увеличением доли высокомаржинальных девелоперских сделок. Собственный капитал «АПРИ» сократился на 3% относительно начала года до 8,13 млрд руб. Соотношение чистого долга и капитала составило 3,4х.