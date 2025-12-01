Выручка «АПРИ» по МСФО за девять месяцев увеличилась на 9%
Выручка крупнейшего девелопера в Челябинской области «АПРИ» по МСФО по результатам января - сентября 2025 г. выросла на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и достигла 15,4 млрд руб.
Чистая прибыль за отчетный период составила 1,5 млрд руб. Чистая прибыль LTM достигла 2,1 млрд руб. На динамику показателя повлияла стоимость проектного финансирования, привязанного в основной части к значению ключевой ставки. Чистая прибыль группы в III квартале выросла в три раза до 0,5 млрд руб. за счет реализации высокомаржинальных девелоперских сделок.
EBITDA увеличилась на 21% год к году и достигла 6,1 млрд руб. Рентабельность по EBITDA выросла на 6 п. п. и составила 40% в связи с увеличением доли высокомаржинальных девелоперских сделок. Собственный капитал «АПРИ» сократился на 3% относительно начала года до 8,13 млрд руб. Соотношение чистого долга и капитала составило 3,4х.
По итогам девяти месяцев текущего года девелопер завершил строительство и успешно сдал в эксплуатацию 53 300 кв. м жилья.
В августе «АПРИ» собрал книгу заявок на размещение биржевых облигаций серии БО-002Р-11. Различные категории инвесторов проявили повышенный интерес к выпуску. Общее число заявок от частных инвесторов составило около 20 000. Совокупный объем спроса превысил 2,5 млрд руб. В ходе букбилдинга ставка купона была снижена с 26 до 25% и увеличен объем выпуска с 1 млрд до 2,5 млрд руб. Организаторами размещения выступили Газпромбанк, Sber CIB, Альфа-банк, БКС КИБ. Агентом по размещению был Газпромбанк.