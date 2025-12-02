Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

«Л-Старт» одобрил программу биржевых облигаций на 10 млрд рублей

Ведомости

Общее собрание акционеров «Л-Старт» утвердило программу биржевых облигаций серии 001Р объемом 10 млрд руб. или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте.

В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет с возможностью досрочного погашения по усмотрению компании.

В сентябре «Л-Старт» завершила размещение дебютного выпуска облигаций на 500 млн руб. В ноябре компания начала размещение второго выпуска облигаций номинальным объемом 500 млн руб.

«Л-Старт» занимается решением вопросов, связанных с регулированием высоковольтных электродвигателей.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь