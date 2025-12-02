«Л-Старт» одобрил программу биржевых облигаций на 10 млрд рублей
Общее собрание акционеров «Л-Старт» утвердило программу биржевых облигаций серии 001Р объемом 10 млрд руб. или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте.
В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет с возможностью досрочного погашения по усмотрению компании.
В сентябре «Л-Старт» завершила размещение дебютного выпуска облигаций на 500 млн руб. В ноябре компания начала размещение второго выпуска облигаций номинальным объемом 500 млн руб.
«Л-Старт» занимается решением вопросов, связанных с регулированием высоковольтных электродвигателей.