ГПБ раскрыл долю валютных расчетов при размещении ОФЗ в юанях

«Это не просто сделка, а без преувеличения системное событие в истории отечественного финансового рынка. Можно сказать, что создан рыночный ориентир для расчетов в национальных валютах России и Китая. Опираясь на кривые торгов ОФЗ в юанях и в рублях в одном правовом, российском, поле, по мере торговли на вторичном рынке участники получат необходимые рыночные уровни для форвардных сделок в паре рубль/юань, что обогатит и сделает предсказуемым обслуживание товарооборота и взаимных инвестиций между нашими странами», – сказал Шулаков.