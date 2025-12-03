ГПБ раскрыл долю валютных расчетов при размещении ОФЗ в юанях
49,8% объема заявок инвесторов на юаневые ОФЗ пришлось на заявки с расчетами в китайской валюте, 50,2% – в рублях, передал «Ведомостям» через представителя Денис Шулаков, первый вице-президент ГПБ – соорганизатора и агента по размещению выпусков. Опция расчетов при размещении, выплате купонов и погашении в юанях или рублях по выбору инвестора стала новацией для рынка, благодаря которой выпуски привлекли значительный интерес, считает Шулаков. Всего в книгу поступило свыше 200 заявок от инвесторов, сообщил он.
Минфин 2 декабря собрал книгу заявок на два биржевых выпуска ОФЗ в китайской валюте с постоянным купоном. Объем бумаг с погашением в 2029 г. составил 12 млрд юаней, ставка дохода зафиксирована на уровне 6% годовых. Объем выпуска с погашением в 2033 г. – 8 млрд руб., ставка купона – 7%. Доход по обоим выпускам будет выплачиваться дважды в год.
Инвесторский спрос распределился следующим образом: на банки пришлось 59,6%, на управляющие компании – 19,6%, на розничных инвесторов – 15,9%, на инвестиционные компании – 2,7%, на страховщиков – 2,2%, сообщал Минфин.
Технические расчеты на Московской бирже запланированы на 8 декабря. Помимо ГПБ организаторами размещения выступили Сбербанк и «ВТБ капитал трейдинг».
Выпуски в юанях стали первым выходом Минфина на рынок валютных заимствований с 2021 г. и рекордным по объему и срокам размещением для юаневого сегмента отечественного долгового рынка, отметил Шулаков: доля выпусков министерства превышает 40% от объема первичных рыночных сделок в юанях в 2025 г.
«Это не просто сделка, а без преувеличения системное событие в истории отечественного финансового рынка. Можно сказать, что создан рыночный ориентир для расчетов в национальных валютах России и Китая. Опираясь на кривые торгов ОФЗ в юанях и в рублях в одном правовом, российском, поле, по мере торговли на вторичном рынке участники получат необходимые рыночные уровни для форвардных сделок в паре рубль/юань, что обогатит и сделает предсказуемым обслуживание товарооборота и взаимных инвестиций между нашими странами», – сказал Шулаков.
Отток валютной ликвидности из финансовой системы на счета казначейства в Банке России в результате размещения юаневых ОФЗ – единственный заметный риск с точки зрения волатильности валютных ставок денежного рынка в кратко- и среднесрочной перспективе, писали «Ведомости» накануне дня сбора заявок. Ключевым с этой точки зрения вопросом опрошенные эксперты называли объем средств, которые Минфин привлечет непосредственно в валюте.