«Кристалл» соберет заявки на облигации объемом до 300 млн рублей

Ведомости

Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» (главный актив ПАО «Алкогольная группа Кристалл») 10 декабря 2025 г. планирует провести сбор заявок на выпуск трехлетних облигаций серии 001Р-04 объемом до 300 млн руб. Об этом сообщает «Интерфакс».

По выпуску будут выплачены фиксированные квартальные купоны. Ориентир ставки купона составит 21,50-22,00% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 23,30-23,88% годовых. Предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонов.

Организаторами выступят АБ «Россия», Совкомбанк и ИФК «Солид». Техническое размещение предварительно состоится 12 декабря. Выпуск смогут купить неквалифицированные инвесторы после прохождения тестирования.

«Алкогольная группа Кристалл» входит в топ-10 крупнейших компаний отрасли и выпускает более 20 млн л водки и ликеро-водочных изделий. Ликеро-водочный завод группы расположен в Обнинске (Калужская область). В линейке завода – более 10 видов алкоголя и свыше 45 собственных брендов.

