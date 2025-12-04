«Кристалл» соберет заявки на облигации объемом до 300 млн рублей

По выпуску будут выплачены фиксированные квартальные купоны. Ориентир ставки купона составит 21,50-22,00% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 23,30-23,88% годовых. Предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонов.