Выручка МГКЛ за 11 месяцев выросла в 3,6 раза

Количество розничных клиентов группы за отчетный период выросло на 13% год к году и достигло 234 000. Общий портфель залоговых займов по ломбардному направлению и товаров в ресейле продемонстрировал рост на 10% до 1,7 млрд руб. Доля товаров, хранящихся в портфеле более 90 дней, за 11 месяцев составила 11% против 8,9% за такой же период годом ранее.