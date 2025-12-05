Выручка МГКЛ за 11 месяцев выросла в 3,6 раза
Выручка «МГКЛ» по итогам января – ноября 2025 г. увеличилась в 3,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Прогнозный показатель выручки за 11 месяцев текущего года может составить 27 млрд руб.
Количество розничных клиентов группы за отчетный период выросло на 13% год к году и достигло 234 000. Общий портфель залоговых займов по ломбардному направлению и товаров в ресейле продемонстрировал рост на 10% до 1,7 млрд руб. Доля товаров, хранящихся в портфеле более 90 дней, за 11 месяцев составила 11% против 8,9% за такой же период годом ранее.
В марте совет директоров МГКЛ утвердил бизнес-план компании до 2030 г. Согласно плану, выручка может увеличиться до 32 млрд руб., чистая прибыль достичь 4 млрд руб., EBITDA – 7,25 млрд руб.
Генеральный директор МГКЛ Алексей Лазутин говорил, что в 2024 г. выручка компании стала рекордной за все время работы и достигла 8,5 млрд руб. Бизнес-план на пять лет основан на стратегии роста ресейла, ломбардных залоговых займов и оптовой торговли драгметаллами. Он учитывает макроэкономические тренды и прогнозы развития рынков присутствия группы.