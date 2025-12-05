Акции производителя ИИ-чипов Moore Threads подорожали в шесть раз после IPO

Moore Threads создал в 2020 г. бывший топ-менеджер Nvidia Чжан Цзяньчжун. Изначально компания производила графические чипы, затем она стала заниматься выпуском ИИ-ускорителей, которые используются для работы больших языковых моделей. В октябре 2023 г. министерство торговли США включило производителя чипов в «черный список» и лишило его доступа к американским технологиям.