Акции производителя ИИ-чипов Moore Threads подорожали в шесть раз после IPO
Китайский производитель чипов для искуственного интеллекта (ИИ) Moore Threads Technology провел первичное публичное размещение акций (IPO) в Шанхае на 8 млрд юаней ($1,13 млрд). Оно стало вторым по величине в материковом Китае в 2025 г. Об этом сообщает Bloomberg.
Компания разместила акции по цене 114,28 юаня. В ходе дебютных торгов стоимость бумаг увеличилась более чем в шесть раз и достигла 688 юаней.
Привлеченные средства Moore Threads планирует направить на пополнение оборотного капитала и финансирование разработок в области ИИ-чипов и графических чипов следующего поколения.
Moore Threads создал в 2020 г. бывший топ-менеджер Nvidia Чжан Цзяньчжун. Изначально компания производила графические чипы, затем она стала заниматься выпуском ИИ-ускорителей, которые используются для работы больших языковых моделей. В октябре 2023 г. министерство торговли США включило производителя чипов в «черный список» и лишило его доступа к американским технологиям.