Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Акции производителя ИИ-чипов Moore Threads подорожали в шесть раз после IPO

Ведомости

Китайский производитель чипов для искуственного интеллекта (ИИ) Moore Threads Technology провел первичное публичное размещение акций (IPO) в Шанхае на 8 млрд юаней ($1,13 млрд). Оно стало вторым по величине в материковом Китае в 2025 г. Об этом сообщает Bloomberg.

Компания разместила акции по цене 114,28 юаня. В ходе дебютных торгов стоимость бумаг увеличилась более чем в шесть раз и достигла 688 юаней.

Привлеченные средства Moore Threads планирует направить на пополнение оборотного капитала и финансирование разработок в области ИИ-чипов и графических чипов следующего поколения.

Moore Threads создал в 2020 г. бывший топ-менеджер Nvidia Чжан Цзяньчжун. Изначально компания производила графические чипы, затем она стала заниматься выпуском ИИ-ускорителей, которые используются для работы больших языковых моделей. В октябре 2023 г. министерство торговли США включило производителя чипов в «черный список» и лишило его доступа к американским технологиям.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте