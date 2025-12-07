«Эрмитаж» и «Интеррос» токенизируют три изображения картины «Венера и Амур»

В новой эмиссии токенизированы три изображения картины «Венера и Амур», каждое из которых фиксирует один из этапов реставрационных процедур. Они показывают картину в трех состояниях: в ультрафиолетовых лучах с первыми пробными раскрытиями, в обычном свете после снятия старого лака и после подведения грунта и покрытия новым лаком, говорится в релизе. Каждое изображение картины разделено на 10 частей – токенов.