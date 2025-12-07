«Эрмитаж» и «Интеррос» токенизируют три изображения картины «Венера и Амур»
Государственный музей «Эрмитаж» и «Интеррос» 7 декабря начинают вторую эмиссию арт-токенов (NFT) на платформе «Атомайз», говорится в пресс-релизе «Интерроса» (есть у «Ведомостей»). Новый выпуск посвящен процессу реставрации эрмитажной картины Лукаса Кранаха Старшего «Венера и Амур».
Блокчейн-платформа «Атомайз» обеспечивает создание и хранение арт-токенов, а «Т-технологии», материнская компания Т-банка, делает затем возможной покупку их в качестве цифровых финансовых активов для широкой аудитории через приложение «Т-Инвестиции». «Атомайз» и «Т-технологии» входят в экосистему «Интерроса».
Эмитентом выступает компания экосистемы «Интерроса» – «Цифровое наследие», говорит представитель «Т-инвестиций». Стоимость одной ЦФА составит 270 000 руб., так как выпуск нацелен на клиентов сегмента T-private. Доходность и возврат номинала не предусмотрены. При погашении инвестор получит 0,01 руб. Сбор заявок начался 7 декабря и продлится до 7 февраля 2026 г.
В новой эмиссии токенизированы три изображения картины «Венера и Амур», каждое из которых фиксирует один из этапов реставрационных процедур. Они показывают картину в трех состояниях: в ультрафиолетовых лучах с первыми пробными раскрытиями, в обычном свете после снятия старого лака и после подведения грунта и покрытия новым лаком, говорится в релизе. Каждое изображение картины разделено на 10 частей – токенов.
Эмиссия токенов проводится в рамках проекта «Цифровое наследие вечных ценностей», которые объединяет блокчейн-технологии и музейную реставрацию. Арт-токены создаются на основе изображения полотна в процессе реставрационной работы.
«Предмет изменчивого цифрового мира – невзаимозаменяемые токены, интересные в первую очередь искушенным коллекционерам, получают глубокие эрмитажные смыслы», – приводятся в релизе слова генерального директора «Эрмитажа» Михаила Пиотровского
Первый выпуск арт-токенов «Эрмитаж» и «Интеррос» осуществили в 2023 г. Тогда токенизировали изображения трех фресок учеников Рафаэля из собрания Эрмитажа – «Венера и Амур на дельфинах», «Венера и Адонис» и «Венера, вынимающая занозу». За счет продажи этих токенов более чем на 4 млн руб. удалось собрать финансирование для реставрации «Венеры и Амура», уточнил «Ведомостям» представитель «Интерроса».
Средства, собранные от продажи второго выпуска, будут направлены на реставрацию картины Рембрандта «Флора».