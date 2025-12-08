Газета
Главная / Инвестиции /

Выручка BelkaCar за девять месяцев увеличилась на 54,7%

Ведомости

Выручка каршерингового сервиса BelkaCar (АО «Каршеринг») по итогам девяти месяцев 2025 г. выросла на 54,7% и достигла 4,6 млрд руб. Об этом сообщили «Интерфаксу» в компании.

EBITDA увеличилась в 2,4 раза до 2,5 млрд руб. Рентабельность показателя выросла до 52,9% по сравнению с 35% годом ранее. Чистый убыток снизился на 79,2% и достиг 108 млн руб. По состоянию на 30 сентября коэффициент чистого долга к EBITDA составлял 3,1х против 5,8х в конце прошлого года.

В BelkaCar заявили о планах в 2026 г. сохранить фокус на повышении эффективности. Компания собирается усилить присутствие в Москве, Сочи и Санкт-Петербурге, а также укрепить позиции на рынке.

BelkaCar запустила сервис каршеринга в октябре 2016 г. В сервисе доступно более 6000 автомобилей и зарегистрировано порядка 2 млн человек. Он работает в Москве, Сочи, Краснодаре, Санкт-Петербурге и Калининграде.

