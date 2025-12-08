Выручка BelkaCar за девять месяцев увеличилась на 54,7%

EBITDA увеличилась в 2,4 раза до 2,5 млрд руб. Рентабельность показателя выросла до 52,9% по сравнению с 35% годом ранее. Чистый убыток снизился на 79,2% и достиг 108 млн руб. По состоянию на 30 сентября коэффициент чистого долга к EBITDA составлял 3,1х против 5,8х в конце прошлого года.