Мосбиржа объяснила появление новости о неприменении мер к бумагам «Магнита»
Публикация новости «о временном неприменении мер по противодействию дестабилизации цен» для акций ПАО «Магнит» в торговый день 9 декабря стала следствием технической ошибки в момент проведения тестовых торгов на Московской бирже. Об этом сообщила площадка.
Сейчас информация скорректирована.
Мосбиржа опубликовала соответствующую новость вечером 7 декабря. Позднее она была удалена. На фоне сообщения 8 декабря акции «Магнита» на торгах площадки подорожали на 6,81% и достигли 3105 руб. за бумагу по состоянию на 10:43 мск. К 13:05 мск котировки снижались на 4,33% до 3033 руб.
Выше отметки в 3000 руб. за акцию бумаги компании торговались впервые с 20 октября 2025 г.