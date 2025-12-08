Мосбиржа объяснила появление новости о неприменении мер к бумагам «Магнита»

Мосбиржа опубликовала соответствующую новость вечером 7 декабря. Позднее она была удалена. На фоне сообщения 8 декабря акции «Магнита» на торгах площадки подорожали на 6,81% и достигли 3105 руб. за бумагу по состоянию на 10:43 мск. К 13:05 мск котировки снижались на 4,33% до 3033 руб.