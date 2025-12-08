Подведены итоги IPO крупнейшего в мире производителя мороженого
Акции крупнейшего в мире производителя мороженого Magnum Ice Cream торгуются на уровне 12,96 евро на бирже Амстердама, что подразумевает рыночную капитализацию в 7,93 млрд евро ($9,24 млрд). Об этом сообщает Reuters.
Ожидается, что бумаги компании также будут размещены на Лондонской фондовой бирже (LSE) и Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE).
8 декабря Unilever объявил, что 6 декабря завершил выделение бизнеса по выпуску мороженого Magnum Ice Cream. Компания сообщила, что допуск ее акций к листингу и торгам в Амстердаме, Лондоне и Нью-Йорке и начало торгов состоятся в этот же день.
Magnum Ice Cream владеет брендами Wall’s, Ben & Jerry’s и Cornetto и занимает почти 21% на глобальном розничном рынке.