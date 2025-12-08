Подведены итоги IPO крупнейшего в мире производителя мороженого

8 декабря Unilever объявил, что 6 декабря завершил выделение бизнеса по выпуску мороженого Magnum Ice Cream. Компания сообщила, что допуск ее акций к листингу и торгам в Амстердаме, Лондоне и Нью-Йорке и начало торгов состоятся в этот же день.