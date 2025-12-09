Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

«АПРИ» соберет заявки на облигации объемом 1 млрд рублей 23 декабря

Ведомости

Крупнейший девелопер в Челябинской области «АПРИ» планирует собрать заявки на облигации серии БО-002Р-12 со сроком обращения 3,5 года объемом 1 млрд руб. Сбор заявок ожидается 23 декабря 2025 г. с 11:00 до 15:00 мск. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки фиксированных ежемесячных купонов составит не выше 25% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 28,08% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в дату окончания 33-го, 36-го, 39-го и 42-го купонного периодов. Дюрация составит около 2,2 года.

Организаторами выступят Альфа-банк, БКС КИБ и Газпромбанк. Техническое размещение состоится 26 декабря.

26 августа «АПРИ» собрал книгу заявок на размещение биржевых облигаций серии БО-002Р-11. К выпуску проявили интерес различные категории инвесторов. От частных инвесторов поступило порядка 20 000 заявок. Совокупный объем спроса превысил 2,5 млрд руб. В ходе букбилдинга ставка купона была снижена с 26 до 25% и повышен объем выпуска с 1 млрд до 2,5 млрд руб.

Организаторами размещения были Газпромбанк, Sber CIB, Альфа-банк и БКС КИБ. Первый также выступил агентом.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь