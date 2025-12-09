«АПРИ» соберет заявки на облигации объемом 1 млрд рублей 23 декабря

Ориентир ставки фиксированных ежемесячных купонов составит не выше 25% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 28,08% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в дату окончания 33-го, 36-го, 39-го и 42-го купонного периодов. Дюрация составит около 2,2 года.