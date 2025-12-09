«АПРИ» соберет заявки на облигации объемом 1 млрд рублей 23 декабря
Ориентир ставки фиксированных ежемесячных купонов составит не выше 25% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 28,08% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в дату окончания 33-го, 36-го, 39-го и 42-го купонного периодов. Дюрация составит около 2,2 года.
Организаторами выступят Альфа-банк, БКС КИБ и Газпромбанк. Техническое размещение состоится 26 декабря.
26 августа «АПРИ» собрал книгу заявок на размещение биржевых облигаций серии БО-002Р-11. К выпуску проявили интерес различные категории инвесторов. От частных инвесторов поступило порядка 20 000 заявок. Совокупный объем спроса превысил 2,5 млрд руб. В ходе букбилдинга ставка купона была снижена с 26 до 25% и повышен объем выпуска с 1 млрд до 2,5 млрд руб.
Организаторами размещения были Газпромбанк, Sber CIB, Альфа-банк и БКС КИБ. Первый также выступил агентом.