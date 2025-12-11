Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

АКРА понизило рейтинг «Монополии»

Ведомости

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) понизило кредитный рейтинг АО «Монополия» с BBB(RU) до С(RU) и сохранило развивающийся прогноз.

Понижение кредитного рейтинга «Монополии» связано с техническим дефолтом по выплате основной суммы долга в рамках погашения облигационного выпуска серии 001P-02. По мнению агентства, часть ранее заложенных в прогнозную модель предпосылок являются нерелевантными. Это касается объема привлекаемых до конца года инвестиций и ожиданий по величине доходов от продажи транспортных средств и по регулярности и своевременности их получения.

АКРА также продлило компании статус «под наблюдением».

«Монополия» была основана в 2006 г. и является логистической платформой, которая объединяет грузоперевозчиков и грузоотправителей в цифровой среде. Ее функционал позволяет грузоперевозчикам найти груз и вывезти его своими силами, а водителям-предпринимателям дает возможность получить во владение транспортные средства через механизм лизинга. Платформа также оказывает услуги по перевозке грузов за счет собственного парка техники.

К платформе подключено более 3500 грузовладельцев и свыше 80 000 транспортных средств.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её