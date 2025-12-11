АКРА понизило рейтинг «Монополии»

«Монополия» была основана в 2006 г. и является логистической платформой, которая объединяет грузоперевозчиков и грузоотправителей в цифровой среде. Ее функционал позволяет грузоперевозчикам найти груз и вывезти его своими силами, а водителям-предпринимателям дает возможность получить во владение транспортные средства через механизм лизинга. Платформа также оказывает услуги по перевозке грузов за счет собственного парка техники.