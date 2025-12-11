АКРА понизило рейтинг «Монополии»
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) понизило кредитный рейтинг АО «Монополия» с BBB(RU) до С(RU) и сохранило развивающийся прогноз.
Понижение кредитного рейтинга «Монополии» связано с техническим дефолтом по выплате основной суммы долга в рамках погашения облигационного выпуска серии 001P-02. По мнению агентства, часть ранее заложенных в прогнозную модель предпосылок являются нерелевантными. Это касается объема привлекаемых до конца года инвестиций и ожиданий по величине доходов от продажи транспортных средств и по регулярности и своевременности их получения.
АКРА также продлило компании статус «под наблюдением».
«Монополия» была основана в 2006 г. и является логистической платформой, которая объединяет грузоперевозчиков и грузоотправителей в цифровой среде. Ее функционал позволяет грузоперевозчикам найти груз и вывезти его своими силами, а водителям-предпринимателям дает возможность получить во владение транспортные средства через механизм лизинга. Платформа также оказывает услуги по перевозке грузов за счет собственного парка техники.
К платформе подключено более 3500 грузовладельцев и свыше 80 000 транспортных средств.