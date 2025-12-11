ЦБ подготовил правила проведения депозитариями быстрых переводов

Сейчас инвестору для перевода активов из одного учетного института в другой нужно пройти длинный путь. В том числе, подать поручения по двум разным формам – на списание и зачисление. Поручения зачастую подаются в бумажном виде, так что необходимо личного посетить офис депозитария. По новым правилам бумаги будут зачисляться депозитариями без поручения клиента.