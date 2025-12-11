ЦБ подготовил правила проведения депозитариями быстрых переводов
С 1 сентября 2026 г. должен заработать закон, упрощающий переводы российских ценных бумаг самому себе. Центральный банк России разработал правила проведения депозитариями быстрых переводов.
В проекте перечислены условия для проведения таких операций по торговым счетам розничных инвесторов, порядок взаимодействия депозитариев и обозначены сроки перевода ценных бумаг (не более 2 минут для каждого депозитария).
Сейчас инвестору для перевода активов из одного учетного института в другой нужно пройти длинный путь. В том числе, подать поручения по двум разным формам – на списание и зачисление. Поручения зачастую подаются в бумажном виде, так что необходимо личного посетить офис депозитария. По новым правилам бумаги будут зачисляться депозитариями без поручения клиента.
Регулятор будет принимать замечания и предложения к проекту нормативного акта до 24 декабря 2025 г. включительно.