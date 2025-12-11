Индекс Мосбиржи превысил 2750 пунктов впервые с 20 октября
Индекс Московской биржи увеличился на 1,22% и достиг 2753,87 пункта по состоянию на 11:19 мск. Показатель поднялся выше 2750 пунктов впервые с 20 октября 2025 г.
11 декабря на старте торгов основной сессии индекс Мосбиржи вырос на 0,6% и составил 2736,27 пункта, индекс РТС также возрос на 0,6% до 1106,53 пункта. Подорожали акции АФК «Система» (+2,6%), «Интер РАО» (+2,6%), ПИК (+2%), Мосбиржи (+1,5%), «Алроса» (+1,5%), «Норникеля» (+1,2%), «Т-Технологии» (+1,1%), МКПАО «ВК» (+1%).
10 декабря по итогам торгов основной сессии индекс IMOEX2 показал рост на 0,66% и достиг 2721 пункта, индекс РТС снизился на 0,75% до 1100 пункта.
Лидерами роста среди «голубых фишек» стали акции Мосбиржи (+1,38%), «Сургутнефтегаза» (+0,92%), ПАО «Полюс» (+0,6%), X5 (+0,45%), Сбербанка (+0,11%). Лидерами падения были бумаги «Норникеля» (-1,57%), МКПАО «Яндекс» (-0,87%), «Газпрома» (-0,68%), «НЛМК» (-0,41%), «Северстали» (-0,31%).