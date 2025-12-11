«Абрау-Дюрсо» выпустит ЦФА на коллекционное вино

«Абрау-Дюрсо» объединяет три производственных актива в Краснодарском крае (винодельни «Абрау-Дюрсо» и «Юбилейная», а также производственная площадка «Лоза») и два в Ростовской области («Миллеровский винзавод» и «Винодельня Ведерниковъ»). В 2024 г. компания продала 66,9 млн бутылок продукции (+18% к 2023 г.). Выручка в прошлом году выросла на 26% до 15,798 млрд руб.