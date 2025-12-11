«Абрау-Дюрсо» выпустит ЦФА на коллекционное вино
«Абрау-Дюрсо» выпустит цифровые финансовые активы (ЦФА) на коллекционное вино на платформе цифровых активов Сбербанка. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель банка.
Дебютный выпуск приурочен к 155-летию компании. Его смогут купить только квалифицированные инвесторы. Выплаты по ЦФА зависят от оценочной стоимости стартового стока коллекционных вин. Их продажа запланирована на аукционе в конце третьего года обращения ЦФА. Эмитент направит инвесторам выручку от аукционных продаж за вычетом комиссии за организацию, если расчетная доходность активов для инвесторов превысит фиксированную доходность КС + 3%.
Всего планируется выпустить 100 цифровых активов по цене 155 000 руб. каждый. Заявки принимаются с 11 по 26 декабря 2025 г. Срок обращения актива составит три года, погашение начнется 26 декабря 2028 г. «Абрау-Дюрсо» собирается поддерживать вторичную ликвидность обращения ЦФА.
Кредитоспособность винодельческой группы подтверждена высоким уровнем надежности. В августе 2025 г. рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг компании на уровне ruA+, прогноз «стабильный». В том же месяце агентство АКРА подтвердило рейтинг «Абрау-Дюрсо» на уровне А+(RU), прогноз «стабильный».
«Абрау-Дюрсо» объединяет три производственных актива в Краснодарском крае (винодельни «Абрау-Дюрсо» и «Юбилейная», а также производственная площадка «Лоза») и два в Ростовской области («Миллеровский винзавод» и «Винодельня Ведерниковъ»). В 2024 г. компания продала 66,9 млн бутылок продукции (+18% к 2023 г.). Выручка в прошлом году выросла на 26% до 15,798 млрд руб.