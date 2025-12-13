В ВТБ заявили о позитивном настрое на рынке акций на этой неделе
На этой неделе на российском рынке акций преобладал преимущественно позитивный настрой. Количество покупателей стабильно превышало число продавцов. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель ВТБ.
По данным «Индекса ВТБ», клиенты «ВТБ мои инвестиции» проявляли повышенный интерес к акциям «Полюса» на фоне возобновившегося ралли в золоте. 12 декабря стоимость февральских фьючерсов на драгметалл на товарной бирже Comex выросла до $4372,3 за тройскую унцию, обновив максимум с конца октября 2025 г.
Высокий спрос со стороны покупателей также зафиксирован в бумагах «Циана» из-за дивидендного гэпа. 11 декабря был последний день для покупки акций компании под получение выплат дивидендов.
Самыми популярными бумагами на неделе были акции «Полюса», ВТБ и «Магнита». В отраслевом разрезе клиенты активно приобретали бумаги представителей сектора энергетики (+55,2% к прошлой неделе) и IT-компаний (+26,1%).
12 декабря по итогам торгов основной сессии на Московской бирже индекс Мосбиржи сократился на 0,34% и достиг 2739 пунктов, индекс РТС снизился на 0,83% до 1082 пунктов. Лидерами роста среди «голубых фишек» были акции «Полюса» (+1,07%), МКПАО «Яндекс» (+0,1%) и «Норникеля» (+0,04%). Подешевели бумаги «Газпрома» (-1,44%), «НЛМК» (-1,44%), Мосбиржи (-1,43%) и др.