В ВТБ заявили о позитивном настрое на рынке акций на этой неделе

По данным «Индекса ВТБ», клиенты «ВТБ мои инвестиции» проявляли повышенный интерес к акциям «Полюса» на фоне возобновившегося ралли в золоте. 12 декабря стоимость февральских фьючерсов на драгметалл на товарной бирже Comex выросла до $4372,3 за тройскую унцию, обновив максимум с конца октября 2025 г.