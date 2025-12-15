«СПБ биржа» запустила внебиржевое размещение акций фонда brainbox_I

«СПБ биржа» представила новый механизм привлечения финансирования в конце ноября. Он предназначен для малых и средних компаний, а также для венчурных фондов, которые планируют привлечь капитал до выхода на публичный рынок. Для инвесторов механизм открывает возможность участвовать в росте перспективных бизнесов на раннем этапе. Первыми эмитентами, чьи акции доступны в его рамках, стали компании, представленные на инвестиционной платформе «Аврора» и краудинвестинговой платформе brainbox.VC.