«СПБ биржа» запустила внебиржевое размещение акций фонда brainbox_I
«СПБ биржа» начала внебиржевое размещение акций инвестиционного фонда brainbox_I. Размещение проходит в рамках нового механизма, разработанного дочерними операционными компаниями биржи – СПБ банком и СПБ клирингом.
Механизм позволит инвесторам приобретать акции быстрорастущих непубличных компаний и венчурных фондов на внебиржевом рынке. Прием заявок продлится до 9 февраля 2026 г.
«СПБ биржа» представила новый механизм привлечения финансирования в конце ноября. Он предназначен для малых и средних компаний, а также для венчурных фондов, которые планируют привлечь капитал до выхода на публичный рынок. Для инвесторов механизм открывает возможность участвовать в росте перспективных бизнесов на раннем этапе. Первыми эмитентами, чьи акции доступны в его рамках, стали компании, представленные на инвестиционной платформе «Аврора» и краудинвестинговой платформе brainbox.VC.
Механизм работы предусматривает подачу инвесторами заявок брокерам на покупку акций выбранных компаний. СПБ банк выкупает акции на сумму совокупного спроса, после чего в формате внебиржевых сделок с участием центрального контрагента – СПБ клиринга – передает ценные бумаги брокерам, получая взамен денежные средства.
Фонд brainbox_I ориентирован на частных инвесторов и специализируется на вложениях в стартапы на ранних стадиях развития. Основной фокус фонда – российские ИТ-компании, разрабатывающие решения с использованием ИИ. В портфель brainbox_I уже входят пять стартапов, а якорные инвестиции обеспечены собственными средствами команды и акционеров brainbox.vc.