Девелопер А101 разместит два выпуска биржевых облигаций объемом 3 млрд рублей

Девелопер А101 разместит два выпуска биржевых облигаций, объем которых будет на уровне 3 млрд руб. и выше. Привлеченные денежные средства будут направлены на диверсификацию кредитного портфеля, сообщил «Ведомостям» представитель группы компаний.

По его данным, выпуск БО-001P-02 будет иметь фиксированный купон, ставка не будет превышать 18% в год. Эффективная доходность к погашению по облигациям номиналом 1000 руб. также не увеличится более чем до 19,56% годовых.

ГК разместит выпуск БО-001P-03 с плавающим купоном. Номинал этих ценных бумаг – 1000 руб. Ставка купона будет зависеть от ключевой ставки Банка России со спредом не более 450 базисных пунктов (б. п.).

Представитель А101 отметил, что срок размещения обоих выпусков – два года (720 дней) без амортизации и оферты, с купонным периодом 30 дней. Процедура пройдет в форме букбилдинга по открытой подписке. Предварительный сбор заявок стартует 24 декабря с 11:00 до 15:00 мск, а размещение состоится 26 декабря. Организаторами станут Альфа-банк, Газпромбанк и Совкомбанк.

ГК «А101» – один из основных девелоперов России. По данным Единого реестра застройщиков РФ, группа стабильно занимает строчки в топ-3 девелоперов страны по вводу жилья. В первом полугодии 2025 г. объем строительства ГК «А101» составил 1,9 млн кв. м.

