Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Стоимость меди обновила исторический максимум

Ведомости

Цена фьючерса на медь на Лондонской бирже металлов (LME) по состоянию на 08:32 мск выросла на 1,04% и достигла $11 993 за тонну, обновив исторический максимум.

К 9:50 мск рост замедлился до 0,88%. Стоимость меди составила $11 881.

Bloomberg пишет, что медь в последние месяцы дорожала на фоне растущих опасений из-за сокращения мировых поставок. Причиной этого является наращивание запасов металла в США, направленное на потенциальное повышение пошлин на импорт.

По данным агентства, в Citigroup Inc. прогнозируют, что стоимость меди может достигнуть $13 000 за тонну ко II кварталу 2026 г.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь