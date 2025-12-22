Стоимость меди обновила исторический максимум
Цена фьючерса на медь на Лондонской бирже металлов (LME) по состоянию на 08:32 мск выросла на 1,04% и достигла $11 993 за тонну, обновив исторический максимум.
К 9:50 мск рост замедлился до 0,88%. Стоимость меди составила $11 881.
Bloomberg пишет, что медь в последние месяцы дорожала на фоне растущих опасений из-за сокращения мировых поставок. Причиной этого является наращивание запасов металла в США, направленное на потенциальное повышение пошлин на импорт.
По данным агентства, в Citigroup Inc. прогнозируют, что стоимость меди может достигнуть $13 000 за тонну ко II кварталу 2026 г.