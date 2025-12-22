«Селигдар» завершил размещение «золотых облигаций»
Российский полиметаллический холдинг «Селигдар» разместил «золотые облигации» выпуска серии GOLD03.
Этот выпуск облигаций был самым длительным в истории компании, размещение длилось более года. Решение о его продлении принималось в интересах инвесторов, которые использовали инструмент как наиболее удобный способ альтернативной покупки золота.
Прием заявок Мосбиржей закончится 26 декабря 2025 г. Срок обращения GOLD03 составляет 5,24 года с фиксированным купонным доходом. Ставка купона – 5,50% годовых, купонный период – 91 день. Номинальная стоимость облигации в качестве условной денежной единицы будет составлять 1 г золота. Денежный эквивалент рассчитывается в рублях на основе учетной цены на золото, установленной Центробанком.
Неквалифицированные инвесторы для покупки облигаций должны пройти тест №6.