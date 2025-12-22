Газета
«Селигдар» завершил размещение «золотых облигаций»

Российский полиметаллический холдинг «Селигдар» разместил «золотые облигации» выпуска серии GOLD03.

Этот выпуск облигаций был самым длительным в истории компании, размещение длилось более года. Решение о его продлении принималось в интересах инвесторов, которые использовали инструмент как наиболее удобный способ альтернативной покупки золота.

Прием заявок Мосбиржей закончится 26 декабря 2025 г. Срок обращения GOLD03 составляет 5,24 года с фиксированным купонным доходом. Ставка купона – 5,50% годовых, купонный период – 91 день. Номинальная стоимость облигации в качестве условной денежной единицы будет составлять 1 г золота. Денежный эквивалент рассчитывается в рублях на основе учетной цены на золото, установленной Центробанком.

Неквалифицированные инвесторы для покупки облигаций должны пройти тест №6.

21 июня 2024 г. «Селигдар» начал размещение третьего выпуска «золотых облигаций» на Мосбирже. Изначально облигации были доступны для покупки на площадке до 30 августа 2024 г., затем этот срок неоднократно продлевался.

