«Транснефтьэнерго» ожидает роста выручки на 19% за 2025 год

«Транснефтьэнерго» – поставщик электроэнергии и мощности для крупного бизнеса. Компания была создана 1 июля 2009 г. для энергоснабжения организаций системы «Транснефти». На 2025 г. общее число зарегистрированных групп точек поставки на оптовом рынке превышает 200 штук в 64 российских регионах.