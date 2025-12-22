Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

«Транснефтьэнерго» ожидает роста выручки на 19% за 2025 год

Ведомости

Выручка «Транснефтьэнерго» по результатам 2025 г. вырастет примерно на 19% относительно аналогичного периода 2024 г. и превысит 83 млрд руб. Об этом заявил журналистам генеральный директор компании Сергей Емельянов, передает ТАСС.

Емельянов уточнил, что увеличение дохода будет обеспечено в основном за счет роста количества новых промышленных клиентов вне структуры «Транснефти». Общий объем полезного отпуска электроэнергии в текущем году может составить порядка 18 млрд кВт\ч.

Гендиректор напомнил, что клиентами «Транснефтьэнерго» являются промышленные компании из 12 отраслей экономики. Среди них центры обработки данных, агрохолдинги, нефтехимическая промышленность, горно-обогатительные комбинаты, легальный промышленный майнинг, логистика и обрабатывающая промышленность.

«Транснефтьэнерго» – поставщик электроэнергии и мощности для крупного бизнеса. Компания была создана 1 июля 2009 г. для энергоснабжения организаций системы «Транснефти». На 2025 г. общее число зарегистрированных групп точек поставки на оптовом рынке превышает 200 штук в 64 российских регионах.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь