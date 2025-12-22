Мосбиржа представила IR-гид для эмитентов

В руководство входят разделы, которые посвящены стратегической роли IR в компании, процессу формирования службы по связям с инвесторами, ее операционной деятельности, разработке IR-стратегии. В нем рассматриваются IR-инструменты публичной компании, в том числе сайт, презентации, встречи для инвесторов (роуд-шоу), годовой отчет, IR-календарь и др. Отдельный блок гида посвящен стратегическим коммуникациям и влиянию работы с медиаполем на доверие инвесторов и капитализацию компании.