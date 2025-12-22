Газета
Мосбиржа представила IR-гид для эмитентов

Московская биржа презентовала руководство для эмитента «Как говорить с инвесторами» (IR-гид). Материал доступен широкой аудитории.

Гид адресован IR-подразделениям публичных компаний – руководителям и специалистам по связям с инвесторами. Его целью является помочь эмитентам выстроить коммуникацию с инвесторами за счет системной работы IR-подразделения.

В руководство входят разделы, которые посвящены стратегической роли IR в компании, процессу формирования службы по связям с инвесторами, ее операционной деятельности, разработке IR-стратегии. В нем рассматриваются IR-инструменты публичной компании, в том числе сайт, презентации, встречи для инвесторов (роуд-шоу), годовой отчет, IR-календарь и др. Отдельный блок гида посвящен стратегическим коммуникациям и влиянию работы с медиаполем на доверие инвесторов и капитализацию компании.

Авторами IR-гида стали более 50 человек. Среди них независимые эксперты, представители эмитентов, консалтинговых компаний, коммуникационных и рейтинговых агентств.

16 октября старший управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти Мосбиржи Елена Курицына анонсировала выпуск IR-гида для компаний до конца 2025 г., писали «РБК инвестиции». Она выразила надежду, что это будет «подспорье и настольная книга для тех, кто общается с инвесторами».

