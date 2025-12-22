Чистая прибыль ВЭБ.РФ за девять месяцев 2025 года выросла на 16,3%
Чистая прибыль ВЭБ.РФ по результатам девяти месяцев 2025 г. увеличилась на 16,3% относительно аналогичного периода 2024 г. и достигла 77,6 млрд руб.
Операционная прибыль до вычета резервов под ожидаемые кредитные убытки составила 175 млрд руб. Это на 52,3 млрд руб. выше, чем годом ранее. По сравнению с началом года активы выросли на 26,1% до 7,2 трлн руб. Основным драйвером увеличения их объема стал значительный рост кредитного портфеля. С начала года кредитный портфель после вычета резерва под ожидаемые кредитные убытки возрос на 19,6% и составил 3,5 трлн руб.
С начала 2025 г. обязательства группы увеличились на 29,8% и на 30 сентября достигли 6,2 трлн руб. На 27,9% вырос объем привлеченных средств банков, на 23,4% увеличился объем выпущенных долговых ценных бумаг, на 45,2% – объем привлеченных субординированных депозитов, на 10,7% – объем задолженности перед правительством и Центробанком.
Капитал ВЭБ.РФ за отчетный период показал рост на 7,7% и на 30 сентября составил 1,05 трлн руб. Коэффициент достаточности капитала группы на 30 сентября достиг 14,9% против 14,8% на 31 декабря прошлого года.