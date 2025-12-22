Чистая прибыль ВЭБ.РФ за девять месяцев 2025 года выросла на 16,3%

Операционная прибыль до вычета резервов под ожидаемые кредитные убытки составила 175 млрд руб. Это на 52,3 млрд руб. выше, чем годом ранее. По сравнению с началом года активы выросли на 26,1% до 7,2 трлн руб. Основным драйвером увеличения их объема стал значительный рост кредитного портфеля. С начала года кредитный портфель после вычета резерва под ожидаемые кредитные убытки возрос на 19,6% и составил 3,5 трлн руб.