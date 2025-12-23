Минфин анонсировал аукционы по размещению ОФЗ двух выпусков 24 декабря

Инвесторы смогут приобрести бумаги выпуска 26252 с датой погашения 12 октября 2033 г. и 26250 с датой погашения 10 июня 2037 г. в объеме остатков, доступных для размещения. Заявки можно подать через Московскую биржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу. Расчеты по сделкам будут проводиться на следующий рабочий день.