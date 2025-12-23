Газета
Главная / Инвестиции /

Минфин анонсировал аукционы по размещению ОФЗ двух выпусков 24 декабря

Ведомости

Министерство финансов России сообщило, что 24 декабря 2025 г. проведет аукционы по продаже облигаций федерального займа с постоянным доходом (ОФЗ-ПД) двух выпусков.

Инвесторы смогут приобрести бумаги выпуска 26252 с датой погашения 12 октября 2033 г. и 26250 с датой погашения 10 июня 2037 г. в объеме остатков, доступных для размещения. Заявки можно подать через Московскую биржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу. Расчеты по сделкам будут проводиться на следующий рабочий день.

17 декабря Минфин провел аукционы по продаже ОФЗ-ПД двух выпусков. Инвесторам предложили бумаги выпуска 26251 с датой погашения 28 августа 2030 г. Спрос достиг 133,06 млрд руб. Цена отсечения составила 84,6304% от номинала, доходность по цене отсечения – 14,56% годовых.

Спрос на бумаги выпуска 26253 с датой погашения 6 октября 2038 г. достиг 59,3 млрд руб. Цена отсечения составила 93,4257% от номинала, доходность по цене отсечения – 14,61% годовых.

