Минфин выплатил купонный доход по евробондам с погашением до 2047 года
Министерство финансов России исполнило обязательства по выплате купонного дохода по еврооблигациям со сроками погашения до 2027 и 2047 гг. Об этом сообщается на сайте ведомства.
НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» получила средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов РФ в общей сумме 18,6 млрд руб. ($234,8 млн).
4 декабря Минфин выплатил купон и номинальную стоимость евробондов со сроком погашения в 2025 г. Общая сумма составила 163,1 млрд руб. (1,8 млрд евро). Ее получил «Национальный расчетный депозитарий».