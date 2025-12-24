«Алроса» разместила облигации на 20 млрд рублей
Спред к ключевой ставке Центробанка установлен на уровне 1,35% годовых, что является рекордно низким показателем для российских эмитентов минерально-сырьевого сектора в 2025 г. Срок обращения облигаций составляет два года (720 дней), купонный период – 30 дней.
Спрос на облигации в день сбора заявок достиг более 40 млрд руб. В формировании книги участвовали крупнейшие управляющие и страховые компании, банки, брокерские дома и физлица. Организаторами выступили Альфа-банк, «ВТБ капитал трейдинг», Газпромбанк и «Джи ай солюшенс».
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило биржевым облигациям наивысший кредитный рейтинг на уровне ruAAA.
Целями привлечения денег компания обозначила общекорпоративные цели, рефинансирование текущей задолженности и удлинение срока долгового портфеля.
«Алроса» – крупнейшая алмазодобывающая компания. Ее добывающие активы находятся в Якутии и Архангельской области, где компания разрабатывает более 20 коренных и россыпных месторождений алмазов.