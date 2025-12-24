Минфин разместил ОФЗ на 64,6 млрд рублей
Министерство финансов России провело аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26252 с датой погашения 12 октября 2033 г.
Спрос на аукционе достиг 86,4 млрд руб. Цена отсечения составила 91,1547% от номинала (средневзвешенная цена – 91,2818% от номинала), доходность по цене отсечения – 14,93% годовых (средневзвешенная доходность – 14,90% годовых).
17 декабря Минфин провел аукционы по продаже ОФЗ-ПД двух выпусков. Инвесторам были предложены бумаги выпуска 26251 с датой погашения 28 августа 2030 г. Спрос составил 133,06 млрд руб. Цена отсечения – 84,6304% от номинала, доходность по цене отсечения – 14,56% годовых.
Спрос на бумаги выпуска 26253 с датой погашения 6 октября 2038 г. достиг 59,3 млрд руб. Цена отсечения составила 93,4257% от номинала, доходность по цене отсечения – 14,61% годовых.