Минфин разместил ОФЗ на 64,6 млрд рублей

17 декабря Минфин провел аукционы по продаже ОФЗ-ПД двух выпусков. Инвесторам были предложены бумаги выпуска 26251 с датой погашения 28 августа 2030 г. Спрос составил 133,06 млрд руб. Цена отсечения – 84,6304% от номинала, доходность по цене отсечения – 14,56% годовых.