Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Минфин разместил ОФЗ на 64,6 млрд рублей

Ведомости

Министерство финансов России провело аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26252 с датой погашения 12 октября 2033 г.

Спрос на аукционе достиг 86,4 млрд руб. Цена отсечения составила 91,1547% от номинала (средневзвешенная цена – 91,2818% от номинала), доходность по цене отсечения – 14,93% годовых (средневзвешенная доходность – 14,90% годовых).

17 декабря Минфин провел аукционы по продаже ОФЗ-ПД двух выпусков. Инвесторам были предложены бумаги выпуска 26251 с датой погашения 28 августа 2030 г. Спрос составил 133,06 млрд руб. Цена отсечения – 84,6304% от номинала, доходность по цене отсечения – 14,56% годовых.

Спрос на бумаги выпуска 26253 с датой погашения 6 октября 2038 г. достиг 59,3 млрд руб. Цена отсечения составила 93,4257% от номинала, доходность по цене отсечения – 14,61% годовых.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь