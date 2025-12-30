Выплаты по белорусским еврооблигациям продолжат идти через инфраструктуру РФ
Владельцы еврооблигаций Белоруссии смогут получать купонный доход и предъявлять бумаги к погашению в 2026 г. через российскую инфраструктуру. Центральный банк России продлил действие такого механизма до 31 декабря 2026 г.
Еврооблигации также могут быть замещены на государственные ценные бумаги республики. Сохранится и возможность получить через российскую инфраструктуру выплаты по еврооблигациям ОАО «Банк развития Республики Беларусь». При необходимости инвесторы смогут предъявить их к выкупу.
Таким образом, выплаты по бумагам и замена еврооблигаций будут происходить минуя зарубежные учетные институты.
Проблемы с получением выплат у держателей белорусских бумаг начались весной 2022 г. Тогда в обращении было пять выпусков на $3,25 млрд с погашением в 2023–2031 гг. Минск ссылался на санкции и ограничения со стороны западных клиринговых систем, которые препятствуют проведению платежей в валюте бондов – долларах. Летом 2022 г. республика ввела временный порядок и стала платить в местных рублях на счета в государственном Беларусбанке. Известно о единичных случаях, когда российские инвесторы получили выплаты по этому механизму.
В сентябре 2023 г. Белоруссия уточнила схему расчетов. Согласно ей, получить деньги возможно через иностранный по отношению к стране депозитарий, который обеспечит перевод евробондов при их погашении на счет минфина в нем.