Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Выплаты по белорусским еврооблигациям продолжат идти через инфраструктуру РФ

Ведомости

Владельцы еврооблигаций Белоруссии смогут получать купонный доход и предъявлять бумаги к погашению в 2026 г. через российскую инфраструктуру. Центральный банк России продлил действие такого механизма до 31 декабря 2026 г.

Еврооблигации также могут быть замещены на государственные ценные бумаги республики. Сохранится и возможность получить через российскую инфраструктуру выплаты по еврооблигациям ОАО «Банк развития Республики Беларусь». При необходимости инвесторы смогут предъявить их к выкупу.

Таким образом, выплаты по бумагам и замена еврооблигаций будут происходить минуя зарубежные учетные институты.

Проблемы с получением выплат у держателей белорусских бумаг начались весной 2022 г. Тогда в обращении было пять выпусков на $3,25 млрд с погашением в 2023–2031 гг. Минск ссылался на санкции и ограничения со стороны западных клиринговых систем, которые препятствуют проведению платежей в валюте бондов – долларах. Летом 2022 г. республика ввела временный порядок и стала платить в местных рублях на счета в государственном Беларусбанке. Известно о единичных случаях, когда российские инвесторы получили выплаты по этому механизму.

В сентябре 2023 г. Белоруссия уточнила схему расчетов. Согласно ей, получить деньги возможно через иностранный по отношению к стране депозитарий, который обеспечит перевод евробондов при их погашении на счет минфина в нем.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте