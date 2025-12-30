Выплаты по белорусским еврооблигациям продолжат идти через инфраструктуру РФ

Проблемы с получением выплат у держателей белорусских бумаг начались весной 2022 г. Тогда в обращении было пять выпусков на $3,25 млрд с погашением в 2023–2031 гг. Минск ссылался на санкции и ограничения со стороны западных клиринговых систем, которые препятствуют проведению платежей в валюте бондов – долларах. Летом 2022 г. республика ввела временный порядок и стала платить в местных рублях на счета в государственном Беларусбанке. Известно о единичных случаях, когда российские инвесторы получили выплаты по этому механизму.