Компания Трампа запустит новую криптовалюту для акционеров
Компания Trump Media and Technology Group Corp., которой принадлежит соцсеть Truth Social президента США Дональда Трампа, планирует выпустить новую криптовалюту. Она будет распределена среди акционеров компании, пишет агентство Bloomberg.
Новый токен, созданный в партнtрстве с криптобиржей Crypto.com, будет работать на блокчейне Cronos. Каждый акционер получит по одному токену за акцию. Владельцы токенов также могут получать дополнительные вознаграждения, например, льготы или скидки на продукты Trump Media.
Компания заявляет, что этот шаг стал возможен благодаря улучшению регуляторной среды для криптобизнеса после возвращения Трампа в Белый дом. Токены не будут представлять собой право собственности на акции и могут быть неторгуемыми.
17 января на блокчейн-платформе Solana был запущен OFFICIAL TRUMP (TRUMP) – личный мемкоин (с англ. meme – мем, coin – монета) Трампа. За два дня его цена взлетела до $75, а капитализация превысила $15 млрд. За ночь цена TRUMP взлетела на 300%, а уже днем 19 января мемкоин торговался выше $75. На пике он занял 19-ю строчку в списке самых дорогих криптовалют с капитализацией более $15 млрд.
Возвращение Трампа в Белый дом в январе привело к созданию более благоприятной нормативно-правовой среды для криптовалютного бизнеса. Летом было принято новое законодательство, регулирующее отдельные аспекты этого сектора. Ряд исполнительных производств против криптовалютных компаний был приостановлен или прекращен регулирующими органами.