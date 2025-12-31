Компания Трампа запустит новую криптовалюту для акционеров

17 января на блокчейн-платформе Solana был запущен OFFICIAL TRUMP (TRUMP) – личный мемкоин (с англ. meme – мем, coin – монета) Трампа. За два дня его цена взлетела до $75, а капитализация превысила $15 млрд. За ночь цена TRUMP взлетела на 300%, а уже днем 19 января мемкоин торговался выше $75. На пике он занял 19-ю строчку в списке самых дорогих криптовалют с капитализацией более $15 млрд.