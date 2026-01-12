Мосбиржа раскрыла объем сделок физлиц с паями фондов ликвидности

«Активы таких фондов составляют примерно 2,5% от совокупного объема средств, которые россияне держат на банковских депозитах. На первый взгляд, скромный показатель, однако за два последних года он вырос в пять раз, и мы считаем, что потенциал для дальнейшего роста далеко не исчерпан», – заявил Даниленко. Фонды денежного рынка не заменят депозиты полностью, но стали их естественным дополнением, констатировал он.