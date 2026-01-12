Газета
Мосбиржа раскрыла объем сделок физлиц с паями фондов ликвидности

Ведомости

Объем сделок розничных инвесторов с паями биржевых фондов денежного рынка на Московской бирже составил 3,9 трлн руб. в 2025 г., что на 54% больше, чем годом ранее, передал «Ведомостям» через представителя директор по развитию денежного рынка торговой площадки Дмитрий Даниленко.

Среднедневной объем торгов паями таких фондов за прошлый год – 13,4 млрд руб. (+35% г/г). 1,1 млн человек купили паи в прошлом году, за год число их частных держателей выросло на 84% до более чем 2,4 млн. Средний размер инвестиций одного физического лица превышает 750 000 руб. Стоимость чистых активов фондов денежного рынка на Мосбирже увеличилась за 2025 г. почти в полтора раза и превысила 1,5 трлн руб.

«Активы таких фондов составляют примерно 2,5% от совокупного объема средств, которые россияне держат на банковских депозитах. На первый взгляд, скромный показатель, однако за два последних года он вырос в пять раз, и мы считаем, что потенциал для дальнейшего роста далеко не исчерпан», – заявил Даниленко. Фонды денежного рынка не заменят депозиты полностью, но стали их естественным дополнением, констатировал он.

На Мосбирже инвесторам доступны паи 18 фондов денежного рынка (15 рублевых и три юаневых) от 13 управляющих компаний. Фонды инвестируют в ликвидные низкорисковые инструменты, большей частью в сделки репо.

