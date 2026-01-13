Whoosh соберет заявки на «фикс» и флоатер объемом 1 млрд рублей 22 января

Whoosh основана в 2018 г. и работает в России, Бразилии, Чили, Белоруссии, Казахстане и Колумбии. Компания провела IPO на Московской бирже в конце 2022 г. В свободном обращении на конец первой половины 2025 г. находилось 37,7% акционерного капитала, 37,8% принадлежит основателю и гендиректору Дмитрию Чуйко, 21,4% – у сооснователей Егора Баяндина, Сергея Лаврентьева и Олега Журавлева, 2,8% – у инвесторов ранней стадии, 0,3% приходится на казначейские акции.