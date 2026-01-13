Мосбиржа зарегистрировала выпуск облигаций «Полюса» в юанях

«Полюс» был создан в 2006 г. в результате выделения золотодобывающих активов «Норильского никеля». Компания является крупнейшим производителем золота в России. Ее основные предприятия расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, Республике Саха (Якутия) и Хабаровском крае и включают пять действующих рудников.