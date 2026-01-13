Мосбиржа зарегистрировала выпуск облигаций «Полюса» в юанях
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций золотодобывающей компании «Полюс» серии ПБО-06 в юанях со сроком обращения порядка 6 лет (2160 дней) и включила его в первый уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам.
Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-06-55192-E-001P. Номинал одной облигации составит 1000 юаней, расчеты будут произведены в рублях. По займу предусмотрена выплата ежемесячных купонов.
Сейчас в обращении находятся два выпуска биржевых бондов «Полюса» общим объемом 40 млрд руб., выпуски облигаций объемом 4,6 млрд юаней, «золотых» бондов на 15 млрд руб., бондов с расчетами в рублях на $150 млн и замещающих бондов на $450,8 млн.
«Полюс» был создан в 2006 г. в результате выделения золотодобывающих активов «Норильского никеля». Компания является крупнейшим производителем золота в России. Ее основные предприятия расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, Республике Саха (Якутия) и Хабаровском крае и включают пять действующих рудников.