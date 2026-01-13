Газета
Главная / Инвестиции /

Bybit введет комиссию для рублевых сделок на своей P2P-платформе

Ведомости

Криптобиржа Bybit анонсировала комиссию для рублевых сделок на P2P-платформе с 19 января. Это следует из сообщения площадки.

Размер комиссии будет определяться в зависимости от уровня мейкера (пользователь, размещающий объявления). Для обычных она будет составлять 0,3%, для проверенных мерчантов – 0,275%, для мерчантов блочной торговли – 0,25%.

Согласно новому механизму, тейкеры (пользователи, размещающие ордер через существующие объявления на P2P-платформе) во всех ключевых P2P-операциях освобождены от комиссий. 

Обновление позволит «поддерживать развитие справедливой и надежной P2P-торговой среды», пояснили в представительстве. 

На платформах пирингового обмена (peer-to-peer, P2P) сделки совершаются напрямую между двумя пользователями, без участия посредников. P2P позволяет пользователям обменивать криптовалюту на фиатные деньги, самостоятельно определяя условия сделки, включая курс обмена.

